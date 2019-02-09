«الهيل»: السكوت عن أفعال الدوحة يقوض الأمن والسلم

أبوظبي (الاتحاد)

قال المعارض القطري خالد الهيل نقلاً عن عضو في الكونجرس الأميركي ودبلوماسي أميركي موثوق، إن قطر تروج للإرهاب الراديكالي، مؤكداً أن العروض والوعود القطرية للدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) لا تحظى بأي اهتمام يذكر بسبب فقدانها لمصداقيتها، متسائلاً حول إمكانية رؤية أمير قطر تميم بن حمد في وضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد سحب الكثير من دول العالم الاعتراف به وبشرعيته والاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً للبلاد.

وقال الهيل في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «قال عضو الكونجرس الأميركي روجر مارشال، للأسف إيران ليست لوحدها هناك دولة صغيره على الخليج تدعى قطر تروج للإرهاب الراديكالي، ودعمت الإرهاب والجماعات المتطرفة، العنف، الحروب الأهلية وإراقة الدماء والسكوت عن أفعالهم يؤدي إلى تقويض الأمن والسلم»، متسائلاً «هل نرى تميم في وضع مادورو قريباً؟».

وقال المعارض القطري في تغريدة أخرى نقلاً عن دبلوماسي أميركي موثوق «العروض والوعود القطرية لدول المقاطعة لا تحظى بأي اهتمام يذكر، وذلك لأنهم فقدوا المصداقية ولا يوجد أي ثقة في أي خطوة يقومون بها، حتى الوسيط الأميركي يقول لهم سببتم لنا الحرج، لا توجد أي ثقة بكم، لا يريدون سماع أي شيء، المطالب هذا ما يريدون».