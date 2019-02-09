باريس تواجه مأزق عودة الجهاديين للمحاكمة داخل البلاد

باريس – خالد شقير

تواجه فرنسا مأزقا كبيرا بسبب الجهاديين الفرنسيين وسط مطالبات بعدم عودتهم لفرنسا ومحاكمتهم داخل البلاد المقيمين بها مثل العراق وسوريا وقد تم بالفعل محاكمة بعضهم.

وكانت احدى الفرنسيات المحكوم عليها بالسجن المؤبد بالعراق أعلنت عن رغبتها العودة الي فرنسا ومحكامتها هناك وسط رفض عراقي وتجاهل فرنسي.

وعلي هامش لقاء وزيره الجيوش الفرنسية للعراق، فلورانس بارلي، أدلت الوزيرة بعدة تصريحات اهمها عودة الجهاديين الفرنسيين الى بلادهم.لكن الوزيرة رفضت التعليق على

فرضيات عدة محيطة بمصير الجهاديين الفرنسيين في سوريا والذين تعد عودتهم إلى فرنسا مسألة حساسة للغاية بالنسبة إلى الحكومة خوفا من تطرفهم واصطياد اليمين المتطرف للموقف.

قالت الوزيرة: "لن أخوض علنا في سيناريوهات يمكن أن تهدد سلامة الفرنسيين. ما أشعر به من مسؤولية في وظيفتي، هو تجنب هروب عدد من الجهاديين".

لكن مصدرا مقربا من ملف

مصير "حوالى 150 جهاديا" فرنسيا محتجزين في سوريا، قال إن ترحيلهم إلى فرنسا بواسطة قوات خاصة أمريكية بات "احتمالا مطروحا بقوة"، موضحا في معلومات نقلتها قناة BFM TVأن حوالى 150 جهاديا فرنسيا، بينهم "90 قاصرا" قد ينقلون إلى فرنسا بواسطة طائرات للقوات الأمريكية، وتابع المصدر أنه "لم يحدد بعد أي موعد لهذه الرحلة".

ومن المفترض أن تحط الطائرات الأمريكية في قاعدة فيلاكوبلاي العسكرية في منطقة إيفلين (جنوب غرب باريس).

وهناك سيناريو آخر يقضي بعودة الجهاديين على متن طائرات مؤجرة فرنسية بمرافقة قوات فرنسية، حسب وكالة الانباء الفرنسية.