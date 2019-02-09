باريس تواجه مأزق عودة الجهاديين للمحاكمة داخل البلاد

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تواجه فرنسا مأزقا كبيرا بسبب الجهاديين الفرنسيين وسط مطالبات بعدم عودتهم لفرنسا ومحاكمتهم داخل البلاد المقيمين بها مثل العراق وسوريا وقد تم بالفعل محاكمة بعضهم.
وكانت احدى الفرنسيات المحكوم عليها بالسجن المؤبد بالعراق أعلنت عن رغبتها العودة الي فرنسا ومحكامتها هناك وسط رفض عراقي وتجاهل فرنسي.
وعلي هامش لقاء وزيره الجيوش الفرنسية للعراق، فلورانس بارلي، أدلت الوزيرة بعدة تصريحات اهمها عودة الجهاديين الفرنسيين الى بلادهم.لكن الوزيرة رفضت التعليق علىفرضيات عدة محيطة بمصير الجهاديين الفرنسيين في سوريا والذين تعد عودتهم إلى فرنسا مسألة حساسة للغاية بالنسبة إلى الحكومة خوفا من تطرفهم واصطياد اليمين المتطرف للموقف.
قالت الوزيرة: "لن أخوض علنا في سيناريوهات يمكن أن تهدد سلامة الفرنسيين. ما أشعر به من مسؤولية في وظيفتي، هو تجنب هروب عدد من الجهاديين".
لكن مصدرا مقربا من ملف
ومن المفترض أن تحط الطائرات الأمريكية في قاعدة فيلاكوبلاي العسكرية في منطقة إيفلين (جنوب غرب باريس).
وهناك سيناريو آخر يقضي بعودة الجهاديين على متن طائرات مؤجرة فرنسية بمرافقة قوات فرنسية، حسب وكالة الانباء الفرنسية.
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