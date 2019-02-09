كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة حسونة: الخوف والتوتر يتسببان في إصابة أطفال غزة بالسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غادة حسونة عضو مجلس إدارة جمعية حيفا لأطفال مَرضى السكري، إنَّنا لدينا مشكلة في غزة ألا وهيَّ توفير الإنسولين للأطفال المرضى، مضيفة أننا لدينا مُشكلة صعبة تتمثل في توفير الإنسولين، لأنه كان يتم توفيره عن طريق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، لكونها المسئولة عن اللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت غادة، خلال لقائها على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أنَّ الخوف والتوتر النفسي يَتسببان في إصابة أطفال غزة بمرض السكري، موضحة أنَّ الحصار والانقسام يُهدد نحو ألفي طفل من مرضى السكري.

وتعاني عائلات الأطفال من مرضى السكري في قطاع غزة، خاصة الأسر محدودة الدخل من انعدام القدرة على توفير حقن الإنسولين وشرائح الفحص بسبب ارتفاع ثمنها ونقص مخزونها في مستودعات وزارة الصحة وعيادات وكالة الأونروا، إذ تهدد هذه الأزمة حياة نحو ألفين من أطفال مرضى السكري داخل القطاع مع اشتداد الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي.