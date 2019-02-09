كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: ترشيح الحزب الحاكم في الجزائر بوتفليقة للانتخابات لم يكن رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المُحلل السياسي الجزائري، كمال زايت، إنَّ الحزب الحاكم في الجزائر لم يُعلن رسميًا ترشيح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة، لأنَّ الإعلان الرسمي يجب أن يتم من طرف الرئيس أو بتكليفٍ منه.

وأضاف زايت، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أنَّ الجميع كان فعلاً ينتظر اليوم، أن يقوم حزب جبهة التحرير الوطني وهو حزب السلطة الأول، أن يتم خلال هذا المهرجان الشعبي الإعلان الرسمي على ترشيح عبد العزيز بوتفليقة، لكن في النهاية الحزب اكتفى بإعلانه بترشيح بوتفليقة، لولاية خامسة.

وأوضح زايت، أنه كان من المُنتظر وبحسب ما قالهُ رئيس الوزراء وقيادات في حزبه، أن تكون هناك رسالة من الرئيس نفسه تُقرأ ويتم من خلالها الإعلان عن ترشيح بوتفليقة، لولاية خامسة، لكن الذي حدث هو أنَّ هذه الرسالة لم تأت، ربما تأتي في وقتٍ لاحق.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، قد أعلن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وفي مؤتمر استثنائي للحزب، قال منسق الهيئة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب إن العهدة الرئاسية الجديدة تمثل مطلبا للجزائريين، داعيا لحملة انتخابية قوية لصالح بوتفليقة.