بوبا” يوافق على أن تكون المواجهة ضد “كاريس” في تونس”

وافق الرابور الفرنسي “بوبا” على أن تقام المعركة، التي ستجمعه مع مغني الراب “كاريس” في تونس، وذلك، في شهر يونيو المقبل.

بعد الفيديو، الذي نشره الرابور الفرنسي “كاريس” في حسابه في “أنستغرام”، وهو يوقع عقد المقابلة، رد “بوبا” بصورة هو الآخر على حسابه في “أنستغرام” كموافقة على الشروط، التي وضعها “كاريس”، حيث حدد هذا الأخير موعد، ومكان المواجهة، إضافة إلى أن الفائز منهم سيحصل على مبلغ مليون أورو.

وكان سيقام النزال، في شهر أبريل، في بلجيكا قبل تأجيله لتغيير الدولة، وسيكون النزال على شكل “قتال حر”، والمعروفة، حاليا، بـ”فنون القتال المختلطة”.

يذكر أن هذه المواجهة تشغل جميع محبي الراب سواء في فرنسا، أو خارجها.