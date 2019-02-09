مانشستر يونايتد يدك شباك فولهام بثلاثية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز بمباراته الخارجية على فولهام بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد كل من اللاعبين بول بوغبا (هدفان) وأنتوني مارسيال.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 51 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر.

وهدد فولهام مرمى ضيفه في الدقيقة الثالثة، عن طريق هجمة مرتدة قادها بابل الذي أرسل كرة إلى فييتو، وسدد الأخير من مسافة قريبة بعيدا عن المرمى.

وبعدها بدقيقتين تابع الألماني شورله رأسية زميله متروفيتش فوق العارضة بعد ارتدادها من مدافع، لكن مانشستر يونايتد استعاد تماسكه وافتتح التسجيل في الدقيقة 14، عندما مرر مارسيال الكرة بذكاء إلى بوغبا الذي سددها في مرمى الحارس سيرجيو ريكو.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 23، عندما تلقى مارسيال كرة من فيل جونز ليتخطي أودوي ولي مارتشاند ويضع الكرة في الشباك.

ومرت الدقائق التالية هادئة حتى الدقيقة 42، عندما وصلت الكرة إلى مارسيال الذي أرسلها أمام المرمى ليشتتها الدفاع وتصل إلى جونز الذي سدد كرة قوية لكن ريكو أبعدها فوق العارضة، وبعدها بدقيقتين تصدى حارس اليونايتد ديفيد دي خيا لكرة مسددة من تشامبرز إثر دربكة أمام المرمى.

وتواصلت أفضلية مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، فتصدى الحارس ريكو لكرة موجهة من مارسيال في الدقيقة 52، وحول فولهام طريقة اللعب إلى 3-5-2 بإشراك المدافع سايروس كريستي مكان شورله، وأطلق هيريرا صاروخا كان له ريكو بالمرصاد في الدقيقة 63.

وبعدها بدقيقة واحدة احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح اليونايتد بعد إعاقة ماتا داخل المنطقة، سجل منها بوغبا هدفه الثاني في اللقاء والثالث لفريقه.

ودخل أليكسيس سانشيز مكان مارسيال في تشكيلة اليونايتد، وتصدى دي خيا لكرة مرسلة من اليمين عبر كريستي قبل أن يصل إليها متروفيتش بالدقيقة 73.

وشارك سكوت ماكتوميناي بدلا من بوغبا، وأهدر سانشيز فرصة خطيرة لليونايتد في الدقيقة 75 عندما وصلت كرة مشتتة إلى الدولي التشيلي لكن ريكو تصدى لمحاولته، وبعدها بدقيقة واحدة أرسل سانشيز كرة إلى ماكتوميناي الذي سددها لتهز الشباك العلوية من الخارج.

واختار بابل التسديد من زاوية شبه مستحيلة في القائم بدلا من التمرير لزميل آخر في الدقيقة 77، ثم مرت الدقائق المتبقية وسط محاولات خجولة من أصحاب الأرض لتقليص الفارق دون جدوى.