العراق: قتلى بهجوم لـ(داعش) استهدف موقعا أمنيا في كركوك

كركوك ـ د ب أ :

أعلن مصدر أمني عراقي أمس مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي وشرطي في هجوم على موقع أمني شمال غرب كركوك شمال بغداد. وقال المصدر إن عناصر داعش هاجموا موقعا لقوات الشرطة الاتحادية قرب قرية (قره درة) التابعة لقضاء دبس شمال غرب كركوك ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر داعش وشرطي وإصابة شرطيين بجروح. وفي سياق آخر، قال المصدر إنه وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت الشرطة الاتحادية من العثور على وكر للإرهابيين يقع على أطراف وادي الكور غرب كركوك احتوى على عتاد وألغام ومواد غذائية وملابس مختلفة كان داعش ينوي استخدامها ضد القوات الأمنية والمواطنين.

يأتي ذلك، فيما قتل 3 جنود في الجيش العراقي، في صحراء محافظة الأنبار غرب العراق بعد تعرض مركبتهم للتفجير.وقال مصدر أمني لـ”روسيا اليوم” إن “عبوة ناسفة انفجرت على ثلاثة جنود كانوا في سيارة عسكرية بصحراء محافظة الأنبار أثناء عودتهم من واجب استطلاع في المنطقة”.وأضاف أن “العبوة كانت مزروعة على الطريق الذي يسلكه الجنود بشكل مستمر”.

وفي الموصل، أعلنت القوات الأمنية العراقية، عن القبض على أحد ممولي تنظيم “داعش” في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.وذكر مركز الإعلام الأمني الحكومي في بيان صحفي أن “مفارز استخبارات شرطة الطاقة ألقت القبض على متهم ينتمي لتنظيم داعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل”. وأضاف أن “المتهم كان يمول التنظيم من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، وصادر بحقه أمر قبض”.