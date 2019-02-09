ضربات مكثفة للجيش السوري تستهدف الإرهابيين في ريف حماة

دمشق ـ الخليج 365 : وجه الجيش العربي السوري في ريف حماة الشمالي ضربات مكثفة على تحركات وأوكار المجموعات الإرهابية، وذلك ردا على خروقاتها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.حيث نفذت وحدات الجيش السوري المتمركزة بريف مدينة السقيلبية الشمالي رمايات مدفعية وصاروخية على مواقع انتشار وتحصينات إرهابيي “جبهة النصرة” في محيط بلدة قلعة المضيق بعد قيامهم بإطلاق رصاص القنص باتجاه النقاط العسكرية المكلفة بحماية القرى الآمنة، كما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”. وأسفرت الضربات المركزة عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم وذلك بعد يوم من تدمير مدفعية الجيش أوكارا للمجموعات الإرهابية داخل مغاور وكهوف في تلة الصياد. وبعد رصد تجمع آليات ثقيلة لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا) في أحد المقرات بالأطراف الغربية من ريف إدلب الجنوبي نفذت وحدات من الجيش ضربات صاروخية نحو مواقع الإرهابيين في قرية بابولين بجبل الزاوية وأسفرت عن تحقيق إصابات دقيقة بالتجمع.

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