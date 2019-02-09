السودان يطلق سراح صحفيين معتقلين على خلفية الاحتجاجات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، السبت، إطلاق سراح 6 صحفيين، جرى اعتقالهم منذ أسابيع أثناء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، والتي يقودها تجمع المهنيين السودانيين.

وأعلن مأمون حسن، وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية، أن إطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السوداني عمر البشير.



ووعد عمر البشير خلال لقائه مع قادة أجهزة الإعلام والصحافة ببيت الضيافة، الأربعاء الماضي، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن، وحل القضايا كافة المتعلقة بالصحافة والإعلام.

ومن جهته، أشاد محمد الفاتح، نائب رئيس اتحاد الصحفيين، بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين.

واعتبر الفاتح أن الخطوة تصب في إطار احترام المهنة وتؤدي إلى الاستقرار والابتعاد عما ينتهك الأمن العام ومصلحة الوطن.

واعتقل المئات من المحتجين والناشطين وشخصيات من المعارضة منذ بدء الاحتجاجات في أنحاء السودان في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أمر مدير الأمن والمخابرات السودانية بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال هذة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.