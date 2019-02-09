عادل عبد المهدي: الأوضاع الطبيعية تعود بالتدريج في أرجاء البلاد

لفت رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ خلال استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورنس بارلي​ إلى أن "الأوضاع الطبيعية تعود بالتدريج في أرجاء البلاد و​القوات​ الأمنية تمسك بالمبادرة، والتعاون الأقليمي والدولي عامل مهم في ​القضاء​ على داعش الذي يشكل خطراً على الجميع"، داعياً إلى "تركيز الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة على المجالات الاقتصادية وإعمار العراق واستقراره، ونرحب بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين لتحقيق ذلك".

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