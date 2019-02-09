مقتل 3 من طاقم مروحية عسكرية إثيوبية سقطت جنوب السودان

أعلنت قوات تابعة للأمم المتحدة عن "سقوط ​طائرة​ إثيوبية داخل مقرها ب​جنوب السودان​، ما أدى لمقتل 3 من طاقمها"، مشيرةً إلى أن "​مروحية​ عسكرية إثيوبية تحمل 23 راكبا سقطت داخل مقرها، وقتل 3 من طاقمها وأصيب 3 آخرون من الركاب بإصابات خطيرة".

ولفت إلى أن "المروحية كانت تحمل جنودا إثيوبيين من مدينة كادوغلي جنوب ولاية كردفان إلى أبيي أثناء تبديل الخدمة"، مشيرةً إلى أن "سبب سقوط الطائرة غير معروف".