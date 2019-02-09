لفت السفير القطري بالسودان عبد الرحمن بن على الكبيسي إلى أن "قطر تجري مشاورات مع الأطراف السودانية بهدف إنعاش المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام بدارفور"، مؤكداً أن "استمرار الوساطة القطرية في بذل المزيد من الجهود حتي يتحقق الأمن والاستقرار بدارفور".
وأوضح أن "الاتصالات مستمرة ولم تنقطع مع الأطراف السودانية"، مضيفاً: "سيكون هناك توقيع سلام قريب والخروج بسلام شامل يحظى برضا ودعم الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير قطر بالسودان: نتشاور مع الجهات السودانية لإنعاش مفاوضات دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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