سفير قطر بالسودان: نتشاور مع الجهات السودانية لإنعاش مفاوضات دارفور

لفت السفير القطري ب​السودان​ عبد الرحمن بن على الكبيسي إلى أن "قطر تجري مشاورات مع الأطراف السودانية بهدف إنعاش المفاوضات بين ​الحكومة​ والحركات المسلحة غير الموقعة على وثيقة ​الدوحة​ للسلام ب​دارفور​"، مؤكداً أن "استمرار الوساطة القطرية في بذل المزيد من الجهود حتي يتحقق ​الأمن​ والاستقرار بدارفور".

وأوضح أن "​الاتصالات​ مستمرة ولم تنقطع مع الأطراف السودانية"، مضيفاً: "سيكون هناك توقيع سلام قريب والخروج بسلام شامل يحظى برضا ودعم الجميع".