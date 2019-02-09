سيناتور أميركي: السعودية تحاول إضعاف الجهود الأميركية لدعم الشعب الفنزويلي

اعتبر السيناتور الجمهوري ​ماركو روبيو​ أن "​السعودية​ تحاول إضعاف الجهود الأميركية لدعم الشعب الفنزويلي"، مشيراً إلى ان "​سفينة​ سعودية أرسلت لمساعدة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ على بيع ​النفط​ وزيادة دخل نظامه الفاسد".

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