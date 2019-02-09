قوى الامن: تدابير سير في صيدا الاثنين بسبب أعمال حفريات

أفادت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامة بأنه "ستقوم إحدى الشركات بأعمال ​حفريات​ في ​مدينة صيدا​ على الطريق المؤدية من العلم الكبير بإتجاه مسجد الزعتري، اعتبارا من الساعة 5.00 لغاية الساعة 24.00، من يوم الاثنين11/2/2019 وستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور على الطريق المذكور، وتحويل السير نحو الكورنيش البحري".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا ل​حركة المرور​ ومنعا للازدحام".