أكد النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أنني لن أنضم إلى موجة المفجوعين صدقاً أو رياءً بالشهيد جورج زريق، لكن لدي كلمة، إن كنتم تظنون أنّ حرق جورج لنفسه سيهزّ مشاعر أهل الدولة أو سيحملهم على الندم ومراجعة الذات ومعالجة الأوضاع، فأنتم مخطئون، هؤلاء فقدوا الشعور بالناس منذ زمن، هي عندهم لعبة سلطة ومال، ولو حرقوا الشعب كلّه".

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: مخطئ من يعتقد ان الدولة ستتأثر بحرق جورج زريق لنفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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