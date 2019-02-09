انتشال سيدة من تحت أنقاض عقار أسيوط المنهار.. وجاري البحث عن 3 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - (الخليج 365):

وصل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، يرافقه اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إلى موقع المنزل المنهار في قرية بني مجد في منفلوط.

وتحاول قوات الحماية المدنية والإنقاذ انتشال 3 أشخاص من أصحاب المنزل من تحت أنقاض المنزل المنهار بعد أن تمكنت من إنتشال سيدة مصابة، وتم تحويلها للمستشفى المركزي.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انهيار منزل بقرية بني مجد دائرة المركز ووجود ضحايا تحت الأنقاض.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمركز والدفاع المدني والإسعاف، وتبين من خلال الفحص والمعاينة انهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق بجوار الوحدة الصحية بالقرية ملك "ع. ط. أ." وبسؤال الأهالي قالوا إن سكان المنزل تحت الأنقاض.

وانتشلت قوات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ أحد السكان "سعدية حسن"، ربة منزل من تحت الأنقاض مصابة بكدمات وسحجات وتم تحويلها لمستشفى منفلوط المركزي.

وتحاول القوات انتشال بقية أهل المنزل الذين يرجح عددهم أن يكونوا 3 أشخاص من تحت الأنقاض عن طريق حفار بطريقة لا تؤذيهم إن كانوا مازالوا على قيد الحياة.