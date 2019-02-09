نائب الرئيس اليمني يتهم الحوثيين بعرقلة تنفيذ تفاهمات السويد

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن (أ ش أ)

إتهم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، مليشيا الحوثي الانقلابية بعرقلة تنفيذ تفاهمات السويد وتعمدها مضاعفة سوء الوضع الإنساني.

وأشار الفريق محسن، خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، إلى حرص القيادة السياسية على تحقيق السلام، مشيدا في السياق بتضحيات الجيش ببلاده، في مختلف الجبهات وفي سبيل استعادة الدولة ودحر الميليشيا الانقلابية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قائد المنطقة العسكرية الرابعة أطلع نائب الرئيس اليمني على التطورات الميدانية في إطار المنطقة وأوضاع الوحدات العسكرية ، معربا عن تقديره لتحالف دعم الشرعية في اليمن وما يقدمه من دعم مستمر لمساندة الشرعية.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة في اليمن، ومقرها عدن، على استمرار الجاهزية القتالية وجهود استكمال التحرير بما يحقق إرساء السلام الدائم في اليمن.