15 مليون دولار قيمة مكافآت "جوجل" لمكتشفي الثغرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن قيمة المكافآت المالية التي دفعتها للباحثين الأمنيين لقاء اكتشاف ثغرات خطيرة في برامجها وأنظمتها، إذ بلغت القيمة الإجمالية حتى اليوم أكثر من 15 مليون دولار خلال تسعة أعوام فقط.

ووفق ما ذكر موقع "9to5google"، دفعت "جوجل" في العام الماضي فقط 3.4 مليون دولار إلى 317 باحث أمني من جميع أنحاء العالم. وتشكل منصتي "متصفح كروم" ونظام التشغيل "أندرويد" أهم ما تدفع عليه الشركة، إذ ذهب نصف المبلغ إلى تلك المنصتين.

وتتراوح قيمة مكافآت "جوجل" للثغرات الأمنية ما بين 100 ألف دولار إلى 200 ألف دولار للثغرة الواحدة بحسب خطورتها وتأثيرها. وفي العام الماضي حصلت أخطر ثغرة على 41 ألف دولار.

وتهدف "جوجل" من خلال برنامج المكافآت إلى تشجيع الباحثين على الإبلاغ عن المشكلات، حتى نتمكن من إصلاحها بسرعة والحفاظ على أمان بيانات المستخدمين.​