دعمًا لاستقرار الدولة.. نقابات اتحاد عمال مصر تؤيد التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن عدد من النقابات التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، تأييدها للتعديلات الدستورية المنتظر إقرارها من جانب مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تقدم ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية، بطلب تعديل الدستور.

وأعلن النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعمهم للقيادة السياسية والمؤسسة التشريعية لإجراء تعديلات على مواد الدستور.

وقال وهب الله، إنه "لا بد من إجراء تعديلات على الدستور ليناسب متطلبات المرحلة الراهنة، ويحقق تطلعات عمال مصر لحياة كريمة ومستقبل أفضل".

من جانبها، أعلنت عايدة محيي الدين، نائب سكرتارية المرأة العاملة والطفل في اتحاد عمال مصر، تأييد جميع أعضاء السكرتارية بالاتحاد، بشكل مطلق، للتعديلات الدستورية، بهدف استمرار الاستقرار والتقدم الاقتصادي، وجني ثمار ما تم زرعه في السنوات الماضية.

وأوضحت عايدة أن "الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في الدولة، وهذا أمر منصوص عليه في التعديلات المقترح إجراؤها في دستور 2014".

وتابعت: "تغيير بنود الدستور سيكون له أثر فعال في تطوير منظومة العمل السياسي في مصر، وهو مطلب ضروري لمواكبة التغيرات السياسية خلال الفترة المقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وعقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، اجتماعًا برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لاستعراض رؤية البرلمان حول تعديل بعض مواد الدستور.

وأعلن مجلس إدارة النقابة العامة، ويمثل مليوني عضو من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تأييده لقرارات وإجراءات مجلس النواب بشأن تعديل الدستور.

وأيد عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق، التعديلات الدستورية المقترحة أمام مجلس النواب، قائلًا إن "النقابة تؤيد التعديلات الدستورية من أجل استقرار الوطن وسلامة أراضيه واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة".