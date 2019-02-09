كشف السبب وراء إشعال النيران في منزل رئيس البرلمان الفرنسي

رئيس البرلمان الفرنسي

باريس – خالد شقير

قام مجهولون بإشعال النيران في منزل رئيس البرلمان الفرنسي ريشار فيران، حسب جريدة لوفيجارو الفرنسية.

وأدان ريشار فيران الاعتداء ووصفه بـ"العنيف" على منزله الخاص في منطقة موتريف، معتبرا أن العمل خطير مما دفعه لتقديم بلاغ رسميا به.

كان رئيس البرلمان في منطقة رين، مع رئيس الوزراء لتوقيع عقود عمل إلا أن أحد جيرانه ابلغه انه لاحظ تعرض منزله لحريق متعمد، وفقا للصحيفة.

ونشر فيران صورا من آثار الحريق في منزله معلقا عليها: "لا شيء يبرر الترويع..

ولا شيء يبرر العنف".

ويعتقد مراقبون ان هناك احتمالية وراء قيام بعض اعضاء حركة السترات الصفراء وبعض مناصري جمعيات حقوق الانسان، بهذا الفعل للاعتراض علي إقرار قانون تم التصويت عليه بالبرلمان مؤخرا بإعطاء الحق للمسؤولين المحليين بحرية الموافقة علي إصدار تصريحات التظاهر من عدمه، مما يعتبرونه مخالفا للدستور الفرنسي.