البابا يدعو المؤمنين الى الاعتراف بخطاياهم ضد البيئة

اسماء السيد - الفاتيكان: دعا البابا فرنسيس المؤمنين السبت الى الاعتراف بخطاياهم ضد البيئة، مشيرا الى دهشته لندرة الاستماع الى امور في هذا الشأن خلال الاعترافات.
وقال البابا لدى استقباله خبراء في اللاهوت الأخلاقي "عندما أقوم بإدارة سر المصالحة (الاعتراف) - وكذلك عندما فعلت ذلك من قبل - من النادر أن يتهم شخص ما نفسه بممارسة العنف تجاه الطبيعة، ضد الأرض، وضد الخلق".
واعرب البابا عن الاسف بالقول "لم ندرك بعد هذا النوع من الخطايا"، مشيرا الى "صرخة الأرض، المغتصبة والجريحة بألف طريقة من خلال الاستغلال الأناني".
وكان البابا الأرجنتيني كرس في 2015 المنشور الذي يحمل عنوان "لوداتو سي" لحماية الأرض.
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