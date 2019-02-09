أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن "​سيارة​ احترقت على طريق عام ​المتن​ السريع بالقرب من مفرق ​بصاليم​"، مشيرةً إلى أن "الاضرار مادية و​حركة المرور​ كثيفة في المحلة".

كانت هذه تفاصيل خبر احتراق سيارة على طريق عام المتن السريع بالقرب من مفرق بصاليم والاضرار مادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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