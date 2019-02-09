توجهت عائلة اللبناني ​نزار زكا​ الى وزير خارجية ​ايران​ ​محمد جواد ظريف​ لمناسبة زيارته لبيروت برسالة جاء فيها: "تمت عملية خطف اللبناني نزار زكا في طهران في وضح النهار، كما هو ظاهر في الصورة المرفقة، بينما كان يلبي دعوة رسمية من ​الحكومة الايرانية​. وهو الآن في إضراب عن الطعام منذ 7 أيام. شكراً إيران".

كانت هذه تفاصيل خبر عائلة نزار زكا برسالة لظريف: هو في إضراب عن الطعام منذ 7 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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