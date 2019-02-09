آلان عون: الاهم عمل الحكومة ما بعد أخذها ثقة مجلس النواب

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في حديث تلفزيوني أن "الاهم عمل ​الحكومة​ ما بعد أخذها ثقة ​مجلس النواب​ وجلسات المساءلة التي وعدنا به رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لاننا نريد تغيير نمط عمل الحكومة ومجلس النواب".

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