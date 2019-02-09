حزب الله زار المطران العمار مهنئا بعيد ما مارون

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان وفدا من ​حزب الله​ برئاسة مسؤول منطقة صيدا ​الشيخ زيد ضاهر​، زار رئيس أساقفة صيدا و​دير القمر​ للموارنة ​المطران مارون العمار​ في مقر المطرانية في صيدا، مقدما التهنئة ب​عيد مار مارون​ وتخلل اللقاء عرضا للأوضاع العامة.

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