لجنة حكومية في الوادي الجديد لبحث زيادة الرقعة الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، موافقة وزير الزراعة على إيفاد لجنة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية للوقوف على أفضل السُبل لتطوير الزراعة بالمحافظة وتطويرها وزيادة الرقعة الزراعية بها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، في مقر الوزارة.

وأكد الزملوط، أن اللقاء تضمن مناقشة سبل دعم احتياجات الميكنة الزراعية بالمحافظة للنهوض بالزراعة باستخدام أفضل وسائل الري الحديث.

كما وجه المحافظ، الدعوة للوزير لزيارة المحافظة لحضور حصاد موسم القمح الحالي، وتفقد عدد من المشروعات الزراعية المنفذة على أرض المحافظة.