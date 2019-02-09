نشرة الحوادث المسائية السبت.. "تأييد حبس صفوت حجازي والإفراج عن 550 سجينًا "

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم السبت، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

تأييد حبس صفوت حجازي سنة بتهمة إهانة القضاء

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من صفوت حمودة حجازي، على حكم حبسه عامًا مع الشغل، عن التهمة الموجهة إليه بإهانة القضاء في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأيدت المحكمة حبسه.

الإفراج عن 550 من السجناء بمناسبة ذكرى 25 يناير

أفرج قطاع السجون، عن 550 سجينًا ضمن الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، بناءًا على فحص اللجنة العليا للعفو، بمناسبة الاحتفال بعيد "الشرطة وثورة 25 يناير".

17 مارس.. الحكم على 4 متهمين في أحداث إرهاب "مطعم شهير" بالهرم

حجزت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين في أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي" بالهرم، للحكم في جلسة 17 مارس المقبل.

تأجيل محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار لـ 14 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة (عمرو. أ)، مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و 862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، لجلسة 14 مارس المقبل، لتعذر حضور المتهم من محبسه.

الداخلية تُعيد 56 مليون جنيه خلال أسبوع

ضبط أجهزة الأمن العام، خلال أسبوع، 70757 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 52,752,574 جنيه.

‏‫إصدر 3.2 مليون وثيقة بطاقة وشهادة ميلاد ووفاة خلال شهر

أسفرت جهود الأحوال المدنية، خلال شهر يناير الماضي عن إصدار "923778" بطاقة رقم قومي، "1427707" ميلاد، 122837 وفاة، 80966 قيد عائلي، وفي مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن "227 قيد وقائع ميلاد، 271 قيد وقائع وفاة، 709 ساقط قيد ميلاد، 37 ساقط قيد وفاة، 394 قيد وقائع الزواج، 507 قرارات تصحيح، 2853 وثائق مترجمة.

الداخلية: القبض على 7 مسئولين بـ3 محافظات في قضايا رشوة

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 7 مسئولين لتورطهم في قضايا رشاوي بالقاهرة والدقهلية والبحيرة، وتم تحرير محضر بكل واقعة على حدا، وأخطرت النيابات المختصة لتولي التحقيقات.

الجنايات تبرئ متهمين اثنين بقضية "أحداث عنف كرداسة"

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهما بقضية "أحداث عنف كرداسة".

إحالة دعوى إلزام إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من حميدو البرنس، والتي طالب فيها بإلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية في مصر، للمفوضين.

القبض على عصابة تخصصت في الحصول على قروض بنكية بمستندات مزيفة

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شخصا أثناء قيامه بصرف مبلغ مالي من أحد البنوك بموجب بطاقة مزورة، الأمر الذي كشف عن تشكيل عصابي يقوم بتزوير المحررات الرسمية، وشركة بدون ترخيص لمنح القروض.

تأجيل محاكمة 14 متهمًا في قضية "العائدون من ليبيا" لـ 11 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا"، لجلسة 11 فبراير، لاستكمال استجواب المتهمين.