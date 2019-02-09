اختتام فعاليات مبادرة "متميزة يا جيزة بالقيم والرياضة والفنون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم السبت، الحفل الختامي لمبادرة "متميزة يا جيزة بالقيم والرياضة والفنون"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وكانت المبادرة انطلقت يوم 26 يناير الماضي تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ومحافظ الجيزة.

وبدأ الحفل الختامي بالمارثون الرياضي - الذي انطلق من مول مصر بأكتوبر حتى المدينة التعليمية بأكتوبر - بمشاركة حوالي 3000 طالب وطالبة على مستوى محافظة الجيزة للمراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية.

وتفقد الحضور كرنفال الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وفريق المرشدات وفرق الكشافة من الإدارات التعليمية المختلفة، ومعرض الأنشطة التربوية والذي تضمن أنشطة التربية السكانية وأنشطة الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية والمعارض العلمية للموهوبين.

وتضمن الحفل الختامي تقديم عرض مسرحي تحت عنوان "الوحدة الوطنية"، فضلا عن تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية لكورال موسيقي.

وفي نهاية الاحتفال، كرم محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، الفرق الأوائل في خماسي كرة القدم وذوي الاحتياجات الخاصة.