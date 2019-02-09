رئيس الطائفة الإنجيلية: "أحلم بمجتمع يؤمن بالاستيعاب لا الاستبعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

قال القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إنه يحلم بمجتمع "المتانة والمرونة"، ومؤَسَس على مباديء المتانة والصلابة ويؤمن بمبدأ الاستيعاب وليس الاستبعاد، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب شفافية الروح والضمير والوعي.

ووّجه زكي خلال كلمته بالاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيس مجلس كنائس مصر، الشكر للبابا تواضروس الثاني، الذي قال إنه "يدعم ويؤمن بمبدأ التكامل، ويساعد ويساهم على استيعاب الجميع ومنح الفرص للكل، ولدية مفهوم عميق بالكفاية ويبني رؤية عميقة بالتماسك الروحي والاجتماعي".

وتابع: "المسيح عَلمنا الإيمان بقوة الأفراد داخل المجتمعات"، مؤكدًا على مبدأ التكامل والمساواة بين أفراد الكنيسة.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن "مجتمعاتنا تفتقد سمات مسيحية كثيرة وذلك لأن بعضنا يفصل بين العقيدة والسلوك"، مشددًا على أن المجلس لديه رؤية للسعي إلى مجتمع الصلابة والمرونة.