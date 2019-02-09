المغرب تكشف حقيقة سحب سفيريها بالسعودية والإمارات

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

وكالات:

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الخبر المتداول بشأن سحب الرباط سفيريها في كل من السعودية والإمارات​​​ "لا أساس

له من الصحة ولم يصدر عن أي مسؤول".

وأكد بوريطة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية،

أن "المغرب لديه قنوات رسمية لإعلان مثل هذه القرارات".

وأوضح الوزير أن "تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها الخاصة، وليس من خلال وكالات أنباء أجنبية".