تظاهرات كبرى بفرنسا اعتراضا علي سياسة ماكرون

تظاهرات فرنسا

خالد شقير من فرنسا

تشهد المدن الفرنسية الكبري تظاهرات للاعتراض علي سياسة الرئيس ماكرون الاقتصادية في وقت توقع الفرنسيين بقرب نهاية حركه السترات الصفراء إلا أن نزولهم وتواجدهم في الشارع يؤكد فشل الرئيس الفرنسي في تهدئتهم من خلال قيامه بالحوار الوطني وبباريس

في جادة الشانزيليزيه، حيث انطلقت مسيرة باتجاه شان دو مارس عند برج إيفل.

للسبت الثالث عشر على التوالي، نزل المتظاهرون من "السترات الصفراء" إلى الشوارع في مختلف أنحاء فرنسا، رغم

تراجع الحراك واحتدام الخلافات بشأن توظيفات سياسية محتملة.

وانحسر عدد المحتجين في الشوارع السبت الماضي إلى 58600 في كامل البلاد، وفق وزارة الداخلية 116الف حسب المتظاهرين وقد بدأت بعض أعمال العنف والعنف المقابل من قبل قوات الشرطة والمتظاهرين بباريس، اما بمرسيليا تجمع حوالي ألفي متظاهر وسط أجواء احجاجية وهدوء حذر.