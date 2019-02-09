كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المغرب تنفي سحب سفيريها في السعودية والإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم السبت، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن قيام بلاده بسحب سفيريها في السعودية والإمارات.

وقال الوزير إن "المغرب لديه قنوات خاصة لإعلان مثل هذه القرارات"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وأكد أن "الخبر لا أساس له من الصحة ولم يصدر عن مسؤول، وأن تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبّر عن موقفها بوسائلها الخاصة ". وأضافت الوكالة أن المغرب استدعى سفيره في المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات.