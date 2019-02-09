كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية.. وفاة مواطن وفقدان آخر جراء الأمطار الغزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السطات السعودية مقتل مواطن وفقدان آخر جراء أمطار غزيرة هطلت في عدد من محافظات المملكة، وبينها منطقة المدينة المنورة، فيما أصدر أمير المدينة توجيها للجهات المعنية.

وضربت الأمطار محافظات ينبع والعلا وبدر وخيبر والعيص ومنطقة المدينة المنورة، حيث أعلنت السلطات السعودية إنقاذ 111 شخصا وانتشال جثة تعود لمواطن يبلغ 65 عاما، واستمرار البحث عن مواطن مفقود في وادي فضلا غرب محافظة العلا.

وأجلت فرق الدفاع المدني 14 أسرة بمحافظة ينبع، كما تلقت عدة بلاغات عن تماسّات كهربائية وسيارات عالقة بسبب إغلاق بعض الطرق وتضرر منازل جراء الأمطار.

من جانبه، أوعز أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى الجهات المعنية ببذل الجهود ومعالجة المواقع المتضررة على وجه السرعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية قد توقعت هطول أمطار رعدية اليوم السبت، تسبقها رياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على مناطق بالمملكة، من بينها المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد السعودية أن تكون السماء غائمة جزئيّا وتتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، بينما لم تستبعد الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.

ومنذ الأربعاء الماضي تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية متمثلة بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، كما تشهد ارتفاعا للأمواج على السواحل وانخفاضا في درجات الحرارة،. وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من استمرار هذه الحالة حتى الاثنين المقبل.