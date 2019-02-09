كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يشل قدرات الحوثي الجوية في اليمن (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عدة ضربات لمواقع الحوثيين، لوقف إرهابيهم وتخريبهم في اليمن.

ونفذ التحالف ضربات على موقع عسكري تستخدمه الميليشيات لتخزين الطائرات بدون طيار وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية في صنعاء.

ودمر التحالف شبكة كاملة من إمدادات إيران المقدمة للانقلابيين الحوثيين، وتتوافق هذه الضربات مع القانون الدولي وتحافظ على المدنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت، صباح السبت، عملية عسكرية لتدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن موقع تستخدمه المليشيا الحوثية لتخزين الطائرات بدون طيار، وتجهيز إطلاقها للعمليات الإرهابية بالعاصمة صنعاء.

وأوضح المالكي، بحسب منصة "مداد نيوز"، أن عملية الاستهداف امتداد للعمليتين العسكرية بتاريخ "19 يناير 2019م" وتاريخ "31 يناير 2019م"، واللتان نفذتا من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير شبكة متكاملة لقدرات ومرافق لوجستية للطائرات بدون طيار، تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وأماكن تواجد الخبراء الأجانب.

وأكد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما أكد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.