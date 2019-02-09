كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحريري يصل إلي دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس الوزراء سعد الحريري السبت إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور قمة دولية تهدف إلى إقامة حوار بين المسؤولين حول العمليات والسياسات الحكومية ، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وذكر البيان أنه من المتوقع أن يشارك حوالي 4000 شخص من 140 دولة في قمة الحكومة العالمية التي ستعقد يوم الأحد ، بما في ذلك رؤساء الدول والوزراء وأعضاء المنظمات الدولية.

ومن المقرر أن يبقى الحريري لمدة يومين ، وقالت وسائل إعلام محلية إنه قد يلتقي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته.