كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوتيريش يدعم فتيات إفريقيا المبتكرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد على أن العالم بحاجة لأن تدرس مزيد من الفتيات التكنولوجيا والعلوم، مُبديا سعادته للقاء طالبات مبهرات في إثيوبيا والتعرف على مشاريعهن المبتكرة في مجال البرمجة.
جاء ذلك علي هامش مشاركته فى قمة الاتحاد الإفريقى المقرر انعقادها غدًا، فى إثيوبيا.
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