كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة التحرير الفلسطينية: لم نفوض أحدًا للحديث باسمنا في مؤتمر وارسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، إنَّه لا أحد يَنوب عنا في «مؤتمر وارسو»، ولم نخول أو نفوض أحدًا للحديث باسمنا في هذا المؤتمر.

وأضاف مجدلاني، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أنَّ الموضوع الفلسطيني لا يُمكن طرحه إلا بوجود الفلسطينيين أصحاب الولاية القانونية والسياسية، وبِالتالي في غياب مُنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين عن المؤتمر ليسَ مطلوبًا ولا نقبل لأحد أن يتحدث باسمنا في مؤتمر وارسو.

ورفضت السلطة الفلسطينية، حضور مؤتمر وارسو الذى دعت إليه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقرر عقده في العاصمة البولندية.

وأكد مسؤولون فلسطينيون، عدم مشاركة السلطة في المؤتمر الذي سيعقد في الثاني عشر حتى الرابع عشر من الشهر الحالي، وعدم تفويض أحد لتمثيل السلطة في المؤتمر.