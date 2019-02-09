المغرب من أكثر الدول عرضة للتهديدات الإلكترونية

حل المغرب ضمن الدول الأقل أمنا في ما يخص الأمن السيبراني، الذي يقيس نسبة خطورة التهديدات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية في كل بلد اعتمادا على عدة معايير، وحصل المغرب على معدل 36.47 من أصل 100 نقطة، ليحل في الرتبة 25 من بين ستين دولة، علما أنه كلما اقتربت الدول من الرتب الأولى كانت أقل أمنا.

واعتمدت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «Comparitech» البريطانية، سبعة مؤشرات أساسية، من بينها النسبة المئوية للهواتف المحمولة المصابة ببرامج ضارة مصممة للوصول غير المصرح به إلى نظام الجهاز أو تدميره أو تعطيله، ثم نسبة الحواسيب المصابة بفيروسات أو برامج ضارة والتي حصل فيها المغرب على 21.7 نقطة، ثم المعيار المرتبط بعدد هجمات البرامج المالية الضارة، وهي برامج ضارة أنشئت لسرقة أموال المستخدم من الحساب المصرفي على نظام الكمبيوتر الخاص به، وحصل فيه المغرب على 1.5 في المائة، ثم معيار النسبة المئوية لهجمات برنامج يدعى «telnet»، وهي تقنية يستخدمها المجرمون الإلكترونيون لحمل الأشخاص على تنزيل مجموعة متنوعة من البرامج الإلكترونية الضارة أو تحتوي على فيروسات، وحصل المغرب فيه على 0.11 نقطة. ويخص المعيار الخامس النسبة المئوية للهجمات ببرنامج Cryptominers، الخاص باستخدام المعطيات الخاصة للمستخدم الإلكتروني دون إذنه، ثم معيار البلدان الأكثر استعدادا للهجمات الإلكترونية، وحصل فيه المغرب على 0.541 نقطة.

عربيا، حلت السعودية الأولى في الترتيب وفي الرتبة 32 عالميا، بعد تحقيقها معدل 32.99 نقطة، تليها تونس في الرتبة 27 بمعدل 35.54 نقطة، ثم المغرب، فيما تعتبر الجزائر من أسوأ البلدان في مجال الأمن السيبراني، حسب الدراسة، بتسجيلها معدل 55.75 نقطة، تليها إندونيسيا في الرتبة الثانية بمعدل 54.89 نقطة، ثم الفيتنام في الرتبة الثالثة بـ52.44 نقطة، وتنزانيا في الرتبة الرابعة بـ51 نقطة.