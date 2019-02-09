الجبادور المغربية تسحر ماهر المنشد ماهر زين -صورة

أثار المنشد العالمي من أصول لبنانية ماهر زين إعجاب المغاربة، بعد ظهور الأخير وهو يرتدي لباس “الجابادور” المغربي. وتقاسم المنشد العالمي مع متابعيه صورة له بالجابادور عبر صفحته الرسمية بموقع “انستغرام”، أرفقها بتعليق عبر فيه مدوتا: “أحب المغرب”.

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