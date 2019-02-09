مأساة..أب يشعل النار في جسده بسبب عدم قدرته على دفع تكاليف دراسة ابنته

مأساة حقيقية شهدتها منطقة الكورة اللبنانية شمالي البلاد بعدما أقدم أب على احراق نفسه بسبب عدم قدرته على دفع تكاليف دراسة ابنته.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المواطن اللبناني جورج زريق، توجه، أمس الجمعة، إلى المدرسة طالباً إفادة ابنته حتى ينقلها إلى مدرسة أخرى رسمية، بسبب سوء وضعه المالي، إلا أن المدرسة رفضت طلبه مشترطةً تسديد القسط أولاً، فأقدم على حرق نفسه أمام باحة المدرسة.

وقد نقل جورج أمس إلى مستشفى السلام في طرابلس بسبب وضعه الحرج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

وأوضحت وسائل إعلام، أن لدى جورج ولدين، وهو “واقع في عجز مالي” جعله غير قادر على تسديد ما يتوجب عليه، وقرر نقل ابنته إلى مدرسة مجانية لكنه لم يستطع بسبب رفض إدارة المدرسة فأضرم النار في جسده احتجاجا.

وأفاد مصدر طبي، في مستشفى السلام في طرابلس أن الصليب الأحمر اللبناني نقل زريق اليها وهو بحالة خطرة، لكنه ما لبث أن توفي بسبب حروق خطيرة في مختلف أنحاء

جسده.

وقال شهود عيان، أن جورج كان يصرخ أمام المواطنين وهو يحترق، وقد عمل عدد من الأشخاص على اطفاء النار التي التهمت مختلف أنحاء جسده.