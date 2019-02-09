انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. غارة لقوات حفتر على حقل نفطي والمجلس الرئاسي يصفها بعمل إرهابي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 08:25 مساءً - قصفت طائرات حربية تابعة لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، اليوم السبت، أهدافاً قرب حقل الفيل النفطي، في مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا.

من جانبه ندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا بقصف مطار حقل الفيل النفطي، ووصف الغارة بـ"العمل الإرهابي".

ووجهت الضربة إلى شمال مدرج طيران حقل الفيل تنفيذاً للبلاغ الصادر عن غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، يوم الخميس الماضي، بالتعامل مع أي طائرة كانت عسكرية أو مدنية كهدف معادٍ، سواء استخدمت المطارات أو المدارج المعتمدة أو المهابط الترابية، وفق ما نشر موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وظهرت طائرة تابعة للخطوط الليبية على المدرج فى رحلة غير معلنة وغير مجدولة على جدول رحلات اليوم، في حين رجحت أنباء بأنها كانت تستعد لنقل الفريق علي كنّه إلى طرابلس.

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون عبر "تويتر"، لقطات من حقل الفيل بعد الضربة الجوية، وتتصاعد فيه سحابة من الدخان من جراء انفجار مقذوف ألقت به الطائرة في منطقة ترابية مفتوحة قرب الحقل، دون أحداث أضرار مادية أو بشرية.

وتشن قوات حفتر منذ منتصف الشهر الماضي غارات جوية على بعض مناطق الجنوب الليبي، بهدف تطهيرها من الجماعات الإرهابية والإجرامية على حد زعم "قوات حفتر".