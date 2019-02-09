الان تتابع الجيش اليمني: مستعدون للحسم العسكري في الحديدة حال أفشل الحوثيون الحل السلمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال العميد عبده مجلي، المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، السبت، إن القوات الشرعية على استعداد تام للحسم العسكري في محافظة الحديدة إذا أفشل الحوثيون الحل السلمي.

وأضاف مجلي، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة مأرب، أن الجيش اليمني ملتزم بقرار الهدنة بمحافظة الحديدة، في الوقت الذي هو على أهبة الاستعداد، وفي جاهزية قتالية عالية للحسم العسكري هناك، في حال فشلت المفاوضات الجارية، وعدم قبول المليشيا بالحل السلمي.

وتابع أن المفاوضات الأخيرة كشفت المليشيا الحوثية، مشددا على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين لتنفيذ الاتفاقات، وتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، أو تسميتهم معرقلين لعملية السلام والسماح باستكمال الحسم العسكري.