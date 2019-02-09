قوات سورية الديموقراطية: بدء المعركة ضد داعش

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (القامشلي) أعلنت قوات سورية الديموقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، اليوم (السبت)، بدء المعركة «الحاسمة» لإنهاء وجود ما تبقى من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في شرق البلاد. أعلنت قوات سورية الديموقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، اليوم (السبت)، بدء المعركة «الحاسمة» لإنهاء وجود ما تبقى من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في شرق البلاد. وقال المتحدث بإسم القوات ويدعى مصطفى بالي لوكالة فرانس برس بأن:«المعركة بدأت».



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