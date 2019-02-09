شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات حربية تقصف حقلاً نفطياً في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) قال مهندس بحقل الفيل النفطي الليبي، إن قوات شرق ليبيا نفذت أربع ضربات جوية تحذيرية قرب الحقل، اليوم (السبت). قال مهندس بحقل الفيل النفطي الليبي، إن قوات شرق ليبيا نفذت أربع ضربات جوية تحذيرية قرب الحقل، اليوم (السبت). وأضاف أن المستهدف من التحذير هو آمر منطقة سبها العسكرية والذي عينه رئيس الوزراء فائز السراج الأسبوع الماضي.



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