شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة لكندي قتل 6 مسلمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كيبيك)

قضت محكمة بالسجن مدى الحياة على كندي قتل ستة من المصلين بمسجد في مدينة كيبيك في 2017.

وقال القاضي إنه سيكون من حق الجاني الحصول على إفراج مشروط بعد أن يقضى 40 سنة في السجن.

وأقر الكسندر بيسونيتي (29 عاما) العام الماضي بأنه مذنب في ستة اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى، وستة اتهامات بالشروع في القتل في هذا الهجوم.