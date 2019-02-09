لفتت عضو كتلة "المستقبل" رولا الطبش إلى أن "تيار "المستقبل" أثبت أن المرأة اللبنانية قادرة على الوصول للريادة، والتي أثبتت جدارتها في كل الميادين، وأن وجود 50 بالمئة من السيدات في البرلمان والحكومة من تيار المستقبل هو فخر للتيار، وهو دليل على قناعة الرئيس سعد الحريري وإيمانه بقدرة المرأة اللبنانية على الوصول إلى أهم المناصب".
ودعت الى" دعم الحكومة لتحقق أهدافها"، منوهةً بـ"العمل أيضا مع الوزيرة فيوليت الصفدي لتثبيت شبابنا في الوطن من خلال خلق فرص عمل جديدة لهم"، مشيرةً إلى "اننا نتمنى في هذا العهد أن يفتح مطار "رينيه معوض" -القليعات، والمنطقة الاقتصادية، التي حلم بها الحريري وهي حلم الشهيد رفيق الحريري، وأن لا نرى حرمانا في المناطق".
وأشارت إلى "اننا سنعمل جديا للنهوض بالقطاعات كافة، خاصة المرأة حيث خصص لها البيان الوزاري فقرة تطالب بمساواتها بالرجل، والقضاء على كل أشكال التمييز ولقد أخذنا الضوء الأخضر في إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها، كما أولينا أهمية للعنف الأسري"، مشيرة الى "ما أكدت عليه وزيرة الداخلية ريا الحسن التي عممت على كل المخافر والقوى الأمنية في كافة المناطق، للوقوف الى جانب المرأة ومساعدتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الطبش:المرأة أثبتت جدارتها وأخذنا الضوء الأخضر بمنح المرأة الجنسية لأولادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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