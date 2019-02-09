نديم الجميل لبلدية بيروت: ما سبب تكليف شركة خاصة بالاعلانات بالتراضي؟

سأل عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​ عن "عن سبب تكليف ​بلدية بيروت​، لشركة خاصة بالتراضي، وبدون إجراء أي مناقصة أو مزايدة، واعتمادها لنشر إعلانات بلدية بيروت التسويقية، وقد تم هذا التكليف حتى دون وضع دفتر شروط، حيث لم تشارك أية شركة أخرى في هذا الموضوع؟ علما أن الشركة نفسها، كانت قد تسلمت منذ سنة، دعايات وإعلانات البلدية والترويج لها، ولم نلحظ أية نتيجة إيجابية في هذا الخصوص. فهل هذه العملية تمت لإرضاء ابنة ​رئيس الجمهورية​؟".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بارك الجميل لـ"رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ الشارع الجديد باسمه في العاصمة بيروت"، متسائلا "لماذا أقرت بلدية بيروت اقتطاع جادة شارل حلو، وتوزيعها بين الرئيسين حلو وميشال عون"، لافتا إلى أنه "علما أننا رفضنا في السابق اقتراح اقتطاع جادة الرئيس ألفرد نقاش في ​الأشرفية​، من أجل تسمية قسم منها بجادة الرئيس ​بشير الجميل​، خاصة وقد جرت العادة على إطلاق تسمية الشوارع باسم الرؤساء تكريما لذكراهم بعد الغياب".