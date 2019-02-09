النشرة: قسد نشرت حواجزها في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بان "​قوات سوريا الديمقراطية​ نشرت حواجزها في ​مدينة القامشلي​ شمالي ​محافظة الحسكة​ ونفذت حملة ​اعتقالات​ طالت الشبان في المدينة بهدف سوقهم إلى ​التجنيد الإجباري​ في صفوفها كما واصلت الوحدات الكردية حفر المزيد من الأنفاق في محيط قرية "تل ذياب" بريف مدينة ​رأس العين​ على الحدود مع ​تركيا​ وفرضت "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها التجنيد الإجباري على الشبان في حين تنفذ مداهمات من وقت لاخر في المناطق لسوق الشبان للتجنيد في صفوفها".

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