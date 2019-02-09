خارجية تركيا دعت الصين إلى احترام حقوق الإنسان لأتراك الأويغور

دعت وزارة الخارجية التركية السلطات الصينية إلى "احترام حقوق الإنسان لأتراك الأويغور وإغلاق معسكرات الاعتقال"، مشيرةً إلى "أننا ننتظر من السلطات الصينية أن تضع نصب عينيها ردود الأفعال الغاضبة للرأي العام التركي حيال انتهاكات حقوق الإنسان ضد أتراك الأويغور".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية التركية إلى أن "سياسة الصهر العرقي الممنهج التي تمارسها السلطات الصينية ضد أتراك الأويغور وصمة عار في جبين الإنسانية".
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