اجتماع تحضيري قبل بدء حملة "التقزم والأنيميا" على طلاب الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي، السبت، اجتماعًا تحضيريًا؛ للتنسيق لحملة الرئيس "100 مليون صحة" للكشف والعلاج لحالات "السمنة – قصر القامة – الأنيميا" لطلاب المدارس الابتدائية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وقيادات وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، وتم استخدام تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري أفرع التأمين الصحي والشؤون الصحية بالمحافظات.

وقالت رئيس هيئة التأمين الصحي، في تصريحات لمصراوي إن الحملة أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم ويقوم بها التأمين الصحي، وتجرى على تلاميذ المرحلة الابتدائية من 6 سنوات لـ 12 سنة.

ولفتت إلى بدء الحملة يوم 12 فبراير على 3 مراحل حتى نهاية العام بجميع مدارس الجمهورية.

وواصلت: "أجرينا في منتصف ديسمبر الماضي فحصًا لعينة بلغت 40 ألف طالب للخروج بنتائج توضح لنا الموقف الحالي، وخرجنا بنتائج أن نسبة انتشار الأنيميا 22%، والسمنة 15%، والتقزم 7%. وهذه الحملة وجهتنا إلى إدخال تغييرات على الوجبة المدرسية، واستعادة النشاط الرياضي من جديد".